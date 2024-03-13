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Німеччина вирішила привести до ладу всі ракети Taurus

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина вирішила привести до ладу всі ракети Taurus
В арсеналі збройних сил Німеччини налічується близько 600 Taurus виробництва
фото: armyinform.com.ua

Усі ракети мають пройти повну перевірку, а ті, у яких закінчився термін сертифікації – відправлені на капітальний ремонт

Уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію. Про це повідомляє видання Die Welt.

«Бундесвер тепер хоче оновити весь свій арсенал Taurus. Такий підхід відкриває перед урядом чудові можливості. У четвер Бундестаг знову проголосує за постачання крилатих ракет Taurus в Україну», – йдеться у статті.

Тепер усі ракети мають пройти повну перевірку, а ті, у яких закінчився термін сертифікації – відправлені на капітальний ремонт.

За даними видання, в арсеналі збройних сил Німеччини налічується близько 600 Taurus виробництва компанії MBDA. Водночас, точна кількість ракет засекречена.

Однак наразі тільки половина з них вважається працездатною після технічного удосконалення, проведеного у 2018 році, а в інших закінчився термін сертифікації.

Нагадаємо, Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км. Одним із головних противників передачі цієї зброї Києву якраз є канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

Нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

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Теги: Німеччина Олаф Шольц ракета

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