У Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів

У неділю з півночі до 13:00 литовські прикордонники затримали 216 осіб, які незаконно перетинали кордон

До сьогодні рекорд був 171 особа за добу

У неділю, 1 серпня, кордон Литви перейшла рекордна кількість нелегальних мігрантів з Білорусі. Про це повідомляє Delfi.

У неділю з півночі до 13:00 прикордонники затримали 216 осіб, які незаконно перетинали кордон. Якщо трафік не зменшиться, то до кінця дня число затриманих може досягти 300.

До сьогодні рекорд був 171 особа за добу

Представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс сказав, що ніякої системи не залишилося — якщо раніше нелегали зазвичай переходили кордон вночі і там, де немає відеокамер, то зараз вони йдуть через всі ділянки і в будь-який час доби.

Нагадаємо, уряд України направить гуманітарну допомогу Литві у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю. Раніше Литва заявила про нестачу технічних засобів для облаштування кордону у вигляді колючого дроту.

Раніше повідомлялося, що Естонія надасть Литві колючий дріт для захисту від мігрантів.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз розглядає можливість введення нових санкцій проти Білорусі через наплив нелегальних мігрантів.

Також стало відомо, що через критичну ситуацію, що склалася на литовсько-білоруськму кордоні, Європейський союз направить до Литви вертольоти для контролю за рухом нелегальних мігрантів.

За словами глави МЗС Естонії Еви-Марії Лійметс, країна не буде відправляти нового посла в Білорусь, оскільки Таллінн не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом.