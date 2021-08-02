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    Під час буревію у Львові загинуло двоє людей

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    Під час буревію через падіння дерева у парку загинули дві людини - Під час буревію у Львові загинуло двоє людей
    Під час буревію через падіння дерева у парку загинули дві людини
    Фото з відкритих джерел

    Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці

    Під час буревію у Стрийському парку дерево впало на двох людей. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

    «За оперативною інформацією, під час буревію у Стрийському парку впало дерево на двох людей. Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Обставини події з'ясовують. Львівська міська рада висловлює співчуття рідним загиблих», - йдеться у повідомленні.

    Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині – 18 років. На момент падіння дерева вони сиділи на лавці.

    Зараз на місці працюють усі служби.

    До слова, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

    У Києві під час потужної зливи 19 липня повалено та пошкоджено близько 380 дерев.

    Теги: Львів смерть жінка чоловік негода
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    Під час буревію у Львові загинуло двоє людей