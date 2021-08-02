Під час буревію у Львові загинуло двоє людей

Під час буревію через падіння дерева у парку загинули дві людини

Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці

Під час буревію у Стрийському парку дерево впало на двох людей. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

«За оперативною інформацією, під час буревію у Стрийському парку впало дерево на двох людей. Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Обставини події з'ясовують. Львівська міська рада висловлює співчуття рідним загиблих», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині – 18 років. На момент падіння дерева вони сиділи на лавці.

Зараз на місці працюють усі служби.

До слова, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

У Києві під час потужної зливи 19 липня повалено та пошкоджено близько 380 дерев.