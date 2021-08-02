Закарпаттям пронісся буревій (фото, відео)

Стихія тривала відносно недовго, але наробила біди

В другій половині дня Закарпаттям пронісся буревій з грозою та зливами. Стихія тривала відносно недовго, але наробила біди. Люди активно публікують фото та відео негоди, яка вирує в містах.

За словами місцевого мешканця Сергія Комзея, на вулиці Кініжі в Берегово дощ повалив декілька дерев. Рух перекрито.

Знесено дах з магазину плитки в частині Берегова Чопівці, вулиця Мукачівська.

Фотографії зроблені в різних частинах міста.

А відео грози у Берегові опублікувала Тетяна Петрова-Фекете.

Крім того, на стадіоні – повалені дерева і є підтоплення.

А у селі Яноші, що на Берегівщині, дерева повикручувало, на вантажівку з бензином впав електропровід. На місці працюють пожежники та поліція Рух майже перекритий. Про це повідомляє портал Kárpátalja.

Над ліквідацією наслідків негоди працюють працівники ДСНС, комунальні служби, обслуговувальні організації.

До слова, під час буревію у Львові загинуло двоє людей.