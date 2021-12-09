Негода в Україні: без світла залишилися 148 населених пунктів
Напередодні крижаний дощ у Києві закував усе в лід
Негода залишила без світла мешканців п'яти областей
В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися 148 населених пунктів. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Зазначається що станом на ранок, 9 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), знеструмлено 148 населених пунктів у п'яти областях, а саме:
- Київська – 64,
- Чернігівська – 47,
- Житомирська – 15,
- Вінницька – 18,
- Донецька – чотири.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як відомо, цієї ночі Україна потерпала від намерзання льоду на деревах та проводах.
Також уночі на додаток до ожеледиці на Київ ще й густий туман опустився.
Зазначимо, погода в Україні 9 грудня буде без опадів і місцями навіть покажеться сонечко. Вночі у деяких областях температура опуститься до -8ºС.
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.