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    Негода в Україні: без світла залишилися 148 населених пунктів

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    Напередодні&nbsp;крижаний дощ у Києві закував усе в лід - Негода в Україні: без світла залишилися 148 населених пунктів

    Напередодні крижаний дощ у Києві закував усе в лід

    фото: glavcom.ua

    Негода залишила без світла мешканців п'яти областей

    В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися 148 населених пунктів. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    Зазначається що станом на ранок, 9 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), знеструмлено 148 населених пунктів у п'яти областях, а саме:

    • Київська – 64,
    • Чернігівська – 47,
    • Житомирська – 15,
    • Вінницька – 18,
    • Донецька – чотири.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Як відомо, цієї ночі Україна потерпала від намерзання льоду на деревах та проводах.

    Також уночі на додаток до ожеледиці на Київ ще й густий туман опустився.

    Зазначимо, погода в Україні 9 грудня буде без опадів і місцями навіть покажеться сонечко. Вночі у деяких областях температура опуститься до -8ºС.

    Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

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    Теги: ДСНС електроенергія Україна негода дощ
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    Негода в Україні: без світла залишилися 148 населених пунктів