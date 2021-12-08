Крижаний дощ у Києві закував усе в лід: дивовижні фото

У столиці все вкрито шаром криги

У середу, 8 грудня, в Києві з ночі тривав дощ. Температура повітря поступово опускалася до мінусових позначок. Утворилася ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Кіркою льоду покрилися дерева, кущі та інша рослинність. Тепер кожна травинка та гілочка дерев ніби під склом.

Як повідомлялося, деякі дерева не витримують обледеніння. Вже зафіксовано декілька падіння дерев через погодні умови.

Як відомо, сьогодні в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Вранці 8 грудня на дорогах столиці утворилися серйозні затори. Зупинився рух тролейбусів на мосту Патона.

Через складні погодні умови на маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб.

Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.

Читайте також: