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    Україну накриє туман та ожеледь: прогноз погоди на 10 грудня

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    П&rsquo;ятниця буде холодною та з погодними &laquo;сюрпризами&raquo; - Україну накриє туман та ожеледь: прогноз погоди на 10 грудня
    П’ятниця буде холодною та з погодними «сюрпризами»
    Фото: glavcom.ua

    Сьогодні опади у вигляді снігу прийдуть на захід країни

    Погода в Україні у п'ятницю, 10 грудня, буде прохолодною. На заході країни прогнозують дощ з снігом, а також дощ. Такі дані Укргідрометцентру.

    Частину України накриє туман. У західних регіонах та на півночі країни буде ожеледиця.

    У більшості західних областей прогнозують сніг та мокрий сніг. Буде хмарна погода, а в більшості західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності, тобто жовтий.

    У інших регіонах України погода буде сонячною. Там середня температура повітря становитиме +6...+12 градусів. Найтепліше буде на півдні країни – +11...+14 градусів. Проте вночі та вранці 10 грудня у більшості областей країни туман, видимість становитиме всього 200-500 метрів.

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    Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1…+6, вдень +4…+9.

    У західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 0…+5.

    У Києві серйозних опадів не прогнозують. У столиці буде хмарно. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +2…+4, вдень +6…+8.

    Напередодні у Вінниці через ожеледицю травмувалися 80 пішоходів.

    Також крижаний дощ у Києві закував усе в лід: дивовижні фото .

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    Теги: прогноз погоди повітря вітер дощ
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    Україну накриє туман та ожеледь: прогноз погоди на 10 грудня