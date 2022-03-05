Окупанти досі контролюють периметр Енергодара і перебувають на АЕС – мер

Очільник Енергодара спростував інформацію, що загарбники вийшли з міста

Мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що інформація, оприлюднена головою Запорізької обласної військової адміністрації Олександром Старухом про те, що російські військові залишили місто, не відповідає дійсності. Про це міський голова написав у Telegram.

«На жаль, інформація про те, що російські війська повністю полишили Енергодар, не відповідає дійсності. Зараз вони контролюють периметр міста та знаходяться на АЕС», – йдеться у дописі.

Він також додав, що міська влада в цих обставинах організовує правопорядок, життєзабезпечення та господарчу діяльність усіх служб міста атомників.

Незадовго до цього голова Запорізької обласної військової адміністрації заявив, що російські військові залишили Енергодар.

Нагадаємо, в Енергодарі окупанти замкнули двері мерії.

Також рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС (відео).

Напередодні стало відомо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. Ситуація складна.

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