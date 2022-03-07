Наступний тиждень стане переломним – військовий експерт

Окупанти розуміють, що воєнна перемога їм уже не світить

Путін віддав наказ сіяти паніку та хаос через нещадне нищення українських міст

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що протистояти російській агресії українцям доведеться, як мінімум, іще декілька місяців. Але наступний тиждень стане для України переломним та вирішальним. Такий прогноз він зробив в інтерв’ю «Уніан».

За словами експерта, після провалу бліцкригу російська армія за наказом Путіна змінює тактику, намагаючись посіяти паніку та хаос через нещадне знищення українських міст, не рахуючись із втратами серед мирного населення.

«Вони вже не можуть досягти воєнної перемоги над нашими Збройними силами, тому вдаються до такої нелюдяних, негуманних методів війни. Це - звичайний фашизм», – підкреслив Олег Жданов.

Він припустив, що ця тактика змінюватися найближчим часом не буде, оскільки, з огляду на значні втрати російських військ, для продовження наступу Путіну потрібно ще 200-300 тис. солдатів, щоб ввести їх на територію України.

«У найближчі дві-три доби, ми побачимо, чи зможе ворог знайти резерви аби підсилити свої війська. Якщо не зможе, настане початок перелому в ході цієї війни. Тобто наступний тиждень буде вирішальним щодо того, на чию користь розвиватиметься війна», – стверджує військовий експерт.

Натомість, на думку Жданова, ЗСУ мають шанси переломити ситуацію на свій бік та піти в контрнаступ.

«Тоді вже буде стояти питання про визволення всієї території. Сьогодні ми прийшли до тієї межі, коли або воля, або смерть», – наголосив він.

Також стало відомо, на кого Путін може «повісити» провал «спецоперації» в Україні.

Нагадаємо, українців закликають не поширювати відео роботи протиповітряної оборони.

Читайте також: