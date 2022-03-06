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    Події в Україні

    На завтра РФ офіційно анонсувала вбивства українців – Зеленський

    Ніколи не пробачимо ворогу. Замість прощеного буде судний день &ndash; президент - На завтра РФ офіційно анонсувала вбивства українців – Зеленський

    Ніколи не пробачимо ворогу. Замість прощеного буде судний день – президент

    фото: Офіс президента

    «Зухвалість агресора – це чіткий сигнал, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо»

    Володимир Зеленський заявив, що Росія офіційно анонсувала обстріл на 7 березня. За словами президента, мовиться про атаки на підприємства оборонного комплексу. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 6 березня.

    Глава держави зазначив, що більшість із них побудовані десятиліття тому радянською владою.

    «Більшість побудовані десятиліття тому, ще радянською владою. Побудовані у містах. Зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч живуть поряд. І це вбивство. Свідоме вбивство», – заявив голова держави.

    Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер не відреагував на таку заяву Міноборони РФ.

    «Я не почув від жодного західного політика реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що жодної реакції», – звернувся президент до світових лідерів.

    Володимир Зеленський висловив сподівання, що хоча б 7 березня Захід це помітить і щось скаже. Адже ми точно знаємо хто підготував цю атаку.

    «Ми знаємо все і не пробачимо нічого. Вас чекає трибунал. І суд Божий, якщо спробуєте сховатися», – додав президент.

    Зухвалість агресора – це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо. Бо там не зрозуміли і не побачили, що світ дійсно прагне зупинити цю війну.

    Нагадаємо, Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами.

    Також президент відзначив спеціальними званнями міста України.

    Теги: Росія Міноборони вбивство обстріл Міноборони РФ політика Володимир Зеленський президент трибунал
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    На завтра РФ офіційно анонсувала вбивства українців – Зеленський