На завтра РФ офіційно анонсувала вбивства українців – Зеленський

Ніколи не пробачимо ворогу. Замість прощеного буде судний день – президент

«Зухвалість агресора – це чіткий сигнал, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо»

Володимир Зеленський заявив, що Росія офіційно анонсувала обстріл на 7 березня. За словами президента, мовиться про атаки на підприємства оборонного комплексу. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 6 березня.

Глава держави зазначив, що більшість із них побудовані десятиліття тому радянською владою.

«Більшість побудовані десятиліття тому, ще радянською владою. Побудовані у містах. Зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч живуть поряд. І це вбивство. Свідоме вбивство», – заявив голова держави.

Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер не відреагував на таку заяву Міноборони РФ.

«Я не почув від жодного західного політика реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що жодної реакції», – звернувся президент до світових лідерів.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що хоча б 7 березня Захід це помітить і щось скаже. Адже ми точно знаємо хто підготував цю атаку.

«Ми знаємо все і не пробачимо нічого. Вас чекає трибунал. І суд Божий, якщо спробуєте сховатися», – додав президент.

Зухвалість агресора – це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо. Бо там не зрозуміли і не побачили, що світ дійсно прагне зупинити цю війну.

Нагадаємо, Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами.

Також президент відзначив спеціальними званнями міста України.