Поліція не знайшла вибухівки на території ЧАЕС

На території підприємства був введений режим аварійної небезпеки

Інформація про замінування АЕС надійшла на електронну адресу підприємства

Правоохоронці Київщини перевірили інформацію про замінування Чорнобильської атомної електростанції, вибухових пристроїв не виявили. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Київській області.

Інформація про замінування АЕС надійшла на електронну адресу підприємства. Співробітники електростанції повідомили про це поліцію та СБУ.

Після проведення спільної наради працівників підприємства, Національної поліції України, СБУ, Нацгвардії та ДСНС, на території підприємства був введений режим аварійної небезпеки.

На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, кінологи, вибухотехніки поліції Київщини.

Правоохоронці також несли службу на усій 10-кілометровій території зони відчуження, трьох контрольно-перепускних пунктах, патрулювали місцевість. АЕС охороняли працівники Національної Гвардії України, були залучені два екіпажі ДСНС.

«Під час проведення перевірки вибухових пристроїв та небезпечних речовин на території атомної електростанції не виявили, о 15.20 режим аварійної небезпеки зняли», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня правоохоронці оперативно відреагували на інформацію про замінування ЧАЕС, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємства про можливу загрозу і підвищену увагу у зв'язку з введеними заходами безпеки.

Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.