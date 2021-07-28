  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліція не знайшла вибухівки на території ЧАЕС

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На території підприємства був введений режим аварійної небезпеки - Поліція не знайшла вибухівки на території ЧАЕС
    На території підприємства був введений режим аварійної небезпеки
    Фото: kv.npu.gov.ua

    Інформація про замінування АЕС надійшла на електронну адресу підприємства

    Правоохоронці Київщини перевірили інформацію про замінування Чорнобильської атомної електростанції, вибухових пристроїв не виявили. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Київській області.

    Інформація про замінування АЕС надійшла на електронну адресу підприємства. Співробітники електростанції повідомили про це поліцію та СБУ.

    Після проведення спільної наради працівників підприємства, Національної поліції України, СБУ, Нацгвардії та ДСНС, на території підприємства був введений режим аварійної небезпеки.

    На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, кінологи, вибухотехніки поліції Київщини.

    Правоохоронці також несли службу на усій 10-кілометровій території зони відчуження, трьох контрольно-перепускних пунктах, патрулювали місцевість. АЕС охороняли працівники Національної Гвардії України, були залучені два екіпажі ДСНС.

    «Під час проведення перевірки вибухових пристроїв та небезпечних речовин на території атомної електростанції не виявили, о 15.20 режим аварійної небезпеки зняли», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 28 липня правоохоронці оперативно відреагували на інформацію про замінування ЧАЕС, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємства про можливу загрозу і підвищену увагу у зв'язку з введеними заходами безпеки.

    Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.

    Читайте також: «Замінував» усе село: звільнений працівник знайшов спосіб поквитатися з роботодавцем (фото)
    Теги: ДСНС ЧАЕС Київщина замінування вибухівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція не знайшла вибухівки на території ЧАЕС