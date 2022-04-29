СБУ оголосила гауляйтеру Сальдо підозру: «світить» 15 років

Зрадників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне

Окупанти призначили «керівником обласної адміністрації» ексочільника Херсона з проросійськими поглядами

Служба безпеки України висунула підозру у держзраді двом громадянам України, яких окупанти призначили «керівниками» Херсона та області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, йдеться про т.зв. «голову Херсонської обладміністрації» та «голову Херсонської міської адміністрації».

Після тимчасової окупації Херсона у російських військових виникли труднощі з пошуком колаборантів і «призначенням» їх на керівні посади. Адже місцеве населення має проукраїнську позицію та розуміє абсолютну незаконність перебування в Херсоні окупаційних військ.

У зв’язку з цим російським спецслужбам довелося «діставати» з кишені свою агентуру, яка не має жодного авторитету серед херсонців, і єдине, що пов’язує її з обласним центром – це колишній досвід роботи в різних структурах міста та області.

Такою особою виявився мешканець Києва, який до 1991 року проживав у Херсоні. Саме його російські окупаційні війська 26 квітня 2022 року оголосили «керівником міської адміністрації».

Цього ж дня окупанти призначили «керівником обласної адміністрації» ексочільника Херсона з проросійськими поглядами.

З початку повномасштабної війни він підтримав окупацію міста та очолив так званий «комітет порятунку за мир і порядок». Крім того, організовував мітинги на підтримку російської окупації.

Наразі обом фігурантам оголошено про підозру за ст. 111 ККУ («державна зрада»).

Зрадників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше призначеному російськими окупантами «голові» Херсонської міської адміністрації Олександру Кобцю прокуратура оголосила підозру у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, 28 квітня окупанти заявили, що вводять рублі на Херсонщині. До слова, очільник Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами. На тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.

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