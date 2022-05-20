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    Події в Україні

    Через постійні обстріли змінено маршрути деяких потягів

    Через постійні обстріли змінено маршрути деяких потягів
    фото: Укрзалізниця

    «Укрзалізниця» вимушена змінювати маршрут курсування поїздів

    Окупанти продовжують гатити по залізничним об'єктам інфраструктури України, тому «Укрзалізниця» знову вимушена змінювати маршрут курсування поїздів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Відсьогодні приміські поїзди №6615 та №6630, а відзавтра – №6605 та №6610 сполученням Ірша – Коростень та зворотно прямуватимуть в сполученні Малин – Коростень та зворотно», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 20 травня росіяни випустили по Малину три ракети: пів сотні зруйнованих будинків, є поранені.

    Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» запускає Інтерсіті+ з Києва до Шостки. На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях: Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.

    Також залізниця оголосила, що запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів – Київ – Чернігів.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця Україна Житомирщина Івано-Франківськ Чернігів окупація #stoprussia Конотоп
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    Через постійні обстріли змінено маршрути деяких потягів