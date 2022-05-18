«Укрзалізниця» запускає Інтерсіті+ з Києва до Шостки

З Києва до Шостки запускають швидкісний Hyundai Rotem

Потяг почне курсувати вже з 20 травня

З п’ятниці, 20 травня, почне курсувати Інтерсіті+ №774/773 сполученням Київ-Шостка. На маршруті використовуватиметься поїзд виробництва Hyundai Rotem. Про це повідомила «Укрзалізниця».

Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:00, прибуватиме до Шостки о 15:09.

В зворотньому напрямку, з Шостки, відправлення о 15:50, прибуття до Києва о 20:51.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях: Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.

Нагадаємо, Укрзалізниця оголосила, що запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів – Київ – Чернігів.