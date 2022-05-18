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    «Укрзалізниця» запускає Інтерсіті+ з Києва до Шостки

    З Києва до Шостки запускають швидкісний Hyundai Rotem - «Укрзалізниця» запускає Інтерсіті+ з Києва до Шостки
    З Києва до Шостки запускають швидкісний Hyundai Rotem
    фото: Пресслужба Укрзалізниці

    Потяг почне курсувати вже з 20 травня

    З п’ятниці, 20 травня, почне курсувати Інтерсіті+ №774/773 сполученням Київ-Шостка. На маршруті використовуватиметься поїзд виробництва Hyundai Rotem. Про це повідомила «Укрзалізниця».

    Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:00, прибуватиме до Шостки о 15:09.

    В зворотньому напрямку, з Шостки, відправлення о 15:50, прибуття до Києва о 20:51.

    На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях: Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.

    Нагадаємо, Укрзалізниця оголосила, що запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів – Київ – Чернігів.

    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця потяг Україна окупація Hyundai Skoda #stoprussia Конотоп
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    «Укрзалізниця» запускає Інтерсіті+ з Києва до Шостки