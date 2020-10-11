У Франції зіткнулися два легкі літаки, загинули п'ять осіб



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Аварія сталася в суботу приблизно о 17.00 за місцевим часом Фото Nouvelle Republique

Літаки використовувалися для туристичних польотів

П’ятеро людей загинули в результаті зіткнення легкомоторного літака з надлегким літальним апаратом у центральній частині Франції.

Про це повідомляє Nouvelle Republique.

Аварія сталася в суботу приблизно о 17.00 за місцевим часом поблизу від центру комуни Лош. В одному літаку знаходилися двоє людей і троє – в другому, який, за деякими даними, використовувався для туристичних польотів.

Фото Nouvelle Republique

Причини зіткнення поки не відомі. Пізніше стало відомо, що два літаки впали на території саду приватного будинку.

La circulation est coupée avenue Aristide Briand à Loches, après la collision crash entre un ULM et un avion de tourisme. 5 personnes seraient décédées dans l’accident. pic.twitter.com/gCVwnGDVqD — NRLoches (@NR_Loches) October 10, 2020

Також повідомляється, що надлегкий апарат пілотував 66-річний чоловік з Відня, з ним летів 50-річний пасажир.

За попередніми даними, він врізався в невеликий пасажирський літак (тип Robin DR 400), на борту якого було три людини: 75-річний пілот, теж з Відня, і дві молоді жінки у віці 28 і 30 років.