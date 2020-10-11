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    У світі

    У Франції зіткнулися два легкі літаки, загинули п'ять осіб

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    Аварія сталася в суботу приблизно о 17.00 за місцевим часом&nbsp; - У Франції зіткнулися два легкі літаки, загинули п'ять осіб
    Аварія сталася в суботу приблизно о 17.00 за місцевим часом 
    Фото Nouvelle Republique

    Літаки використовувалися для туристичних польотів

    П’ятеро людей загинули в результаті зіткнення легкомоторного літака з надлегким літальним апаратом у центральній частині Франції.

    Про це повідомляє Nouvelle Republique.

    Аварія сталася в суботу приблизно о 17.00 за місцевим часом поблизу від центру комуни Лош. В одному літаку знаходилися двоє людей і троє – в другому, який, за деякими даними, використовувався для туристичних польотів.

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    Фото Nouvelle Republique

    Причини зіткнення поки не відомі. Пізніше стало відомо, що два літаки впали на території саду приватного будинку.

    Також повідомляється, що надлегкий апарат пілотував 66-річний чоловік з Відня, з ним летів 50-річний пасажир.

    За попередніми даними, він врізався в невеликий пасажирський літак (тип Robin DR 400), на борту якого було три людини: 75-річний пілот, теж з Відня, і дві молоді жінки у віці 28 і 30 років.

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