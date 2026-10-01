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Нардеп розповів, чи будуть масові відключення світла після ударів РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Нардеп розповів, чи будуть масові відключення світла після ударів РФ
Окупанти повернулися до активних ударів по енергетичній інфраструктурі України
фото: ДСНС

Ситуація з електропостачанням залежатиме від подальших атак та застосованого озброєння

Після російських ударів по енергетичній інфраструктурі України масових відключень електроенергії наразі не очікують. Водночас ситуація може змінитися залежно від кількості подальших атак та типу озброєння, яке застосовуватиме Росія. Про це повідомив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в коментарі Новини.Live, передає «Главком».

За словами Геруса, станом на 30 вересня критичної ситуації в українській енергосистемі немає. Водночас він зазначив, що Росія розпочала кампанію знищення енергетичної інфраструктури.

Нардеп пояснив, що повернення до графіків відключень для населення залежатиме передусім від інтенсивності російських ударів. Значення також матиме тип озброєння – дрони чи балістичні ракети.

«Україна цього року більше підготувалась до зими, ніж минулого року, проте й росіяни накопичили більше засобів ураження», – сказав Герус.

Він додав, що законодавчі рішення для підготовки енергосистеми до зими вже ухвалені. Крім того, накопичено необхідний обсяг трансформаторів, які можна буде оперативно замінювати у разі пошкодження обладнання.

Варто нагадати, що масована атака 30 вересня зачепила енергетичні об'єкти в Києві, Київській області та інших регіонах. Зокрема, пошкоджень зазнала Трипільська теплоелектростанція – там постраждало генерувальне обладнання.

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Теги: відключення світла війна обстріл Україна енергетика

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