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Росія атакувала енергетику Дніпра: виник частковий блекаут

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала енергетику Дніпра: виник частковий блекаут
Дніпро частково залишився без світла
фото з відкритих джерел

Без електростачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра

У Дніпрі внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджено обладнання магістральних мереж. Про це пише «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Через це без електропостачання залишилася частина жителів як правого, так і лівого берегів міста, а також прилеглі до обласного центру райони.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло в оселі громадян.

Варто зазначити, що Дніпро цілий день перебуває під атакою ворога. Ввечері 29 жовтня завдали чергового удару по Дніпру. Ворожий безпілотник влучив у гуртожиток професійно-технічного училища №17, внаслідок чого спалахнула пожежа. На момент атаки діти встигли спуститися до укриття. 

За даними Дніпропетровської ОВА дві дівчини 15 та 16 років постраждали через атаку росіян. «У них гостра реакція на стрес. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці», – повідомили в ОВА.

Удар по навчальному закладу став продовженням серії російських атак на Дніпро та інші населені пункти Дніпропетровської області, які тривали протягом 29 жовтня.

За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації станом на 18:30, російські війська протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів 18 людей дістали поранення. Серед постраждалих є діти.

Найтяжчі наслідки зафіксували в Дніпрі, де російські війська завдали удару по залізничному вокзалу. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки загинули 14 людей.

Теги: Дніпро ДТЕК блекаут відключення світла

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