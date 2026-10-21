Чи вимикають світло у будинку Кличка? Мер розповів, що його здивувало

Списки критичних об'єктів енергетикам надає Київська міська військова адміністрація

Міський голова Києва Віталій Кличко в етері «Радіо Свобода» прокоментував інформацію про те, що у будинку в центрі столиці, де він має квартиру, начебто не застосовують графіки відключення електроенергії через підключення до об’єкта критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком».

За словами Кличка, він жодним чином не впливає на рішення щодо підключення ліній і сам був здивований подібною інформацією. Окрім цього, очільник столиці запевнив, що особисто стикався з відсутністю світла вдома.

«Впливу на КМВА у мене ніякого немає, від слова зовсім, це перше. По-друге, я коли таку інформацію отримав, також був здивований цим питанням. Можу сказати, що повертаюся додому достатньо пізно і декілька разів світла у мене не було і постійно вибиті запобіжники – а це означає, що з електрикою там не все в порядку і вона стрибає. Спілкувався з сусідами, вони також кажуть, що відключення були. Щодо підключення до критичної інфраструктури – питання не до мене, а до ДТЕК. Я буваю вдома з 12 ночі до шостої ранку, коли сплю», – заявив Віталій Кличко.

Що кажуть у ДТЕК

Водночас у компанії «ДТЕК Київські електромережі» у відповіді на запит «Слідства.Інфо» підтвердили, що будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 30/10 дійсно заживлений від об'єкта критичної інфраструктури. Там пояснили, що цю будівлю неможливо знеструмити окремо, а списки критичних об'єктів енергетикам надає Київська міська військова адміністрація (КМВА). Разом із будинком мера до цієї ж лінії під'єднані ще 10 житлових будинків.

Відповідь «ДТЕК Київські електромережі» на запит журналістів фото: «Слідства.Інфо»

Що відомо про будинок Кличка

Шестикімнатна квартира Кличка площею 225 кв. м розташована в історичній будівлі 1901 року забудови неподалік від Хрещатика. Сам мер розповідав, що придбав це житло після боксерського бою у 1999 році, коли здобув титул чемпіона світу за версією WBO.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко попереджав, що через посилені атаки ворога на енергетику та мости Київ переходить у режим виживання. Мер закликав киян за можливості розглянути варіант тимчасового виїзду до родичів чи друзів за межі міста на зимовий період.