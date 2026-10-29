Удар по вокзалу Дніпра. «Укрзалізниця» повідомила обставини трагедії

Перед атакою пасажирів закликали перейти в укриття, однак частина людей залишилася біля поїзда

«Укрзалізниця» розкрила обставини російської атаки на залізничний вокзал у Дніпрі, яка сталася 29 жовтня. Попри оголошену повітряну тривогу та численні попередження про небезпеку, частина пасажирів залишилася біля електропоїзда. Унаслідок удару загинули 14 людей, ще стільки ж зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

За інформацією перевізника, перед атакою в Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Водночас моніторингова команда залізниці зафіксувала наближення реактивного безпілотника.

Після отримання інформації про загрозу працівники вокзалу розпочали оповіщення пасажирів. Відповідні оголошення лунали як на території вокзалу, так і безпосередньо в електропоїзді, який мав вирушити до Запоріжжя.

фото: ДСНС

Залізничники закликали людей негайно залишити небезпечні ділянки та перейти до укриттів. Працівники компанії також перевіряли вагони, щоб переконатися, що пасажири отримали попередження.

Однак, за даними «Укрзалізниці», чимало людей залишилися поблизу електропоїзда навіть після оголошення евакуації. Саме в цей момент російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі.

У компанії наголосили, що перебування на відкритих платформах і біля поїздів під час повітряної загрози становить смертельну небезпеку. Залізничники закликали пасажирів не ігнорувати повідомлення про евакуацію та виконувати вказівки персоналу.

«Ми вкотре закликаємо максимально чітко дотримуватися інструкцій та правил безпеки на наших вокзалах, навколо залізничної інфраструктури, у наших поїздах. Жодної людяності від ворога не можна очікувати – тому критично важливо всім нам не давати йому шансу, берегти себе та дотримуватися правил», – зазначили в «Укрзалізниці».

У компанії також звернули увагу на систематичні російські атаки проти залізничної інфраструктури України. За оцінкою перевізника, небезпека зберігається не лише для працівників залізниці, а й для пасажирів, які перебувають на вокзалах, платформах та у вагонах.

Попри постійні загрози, залізничники продовжують забезпечувати перевезення пасажирів. Водночас у компанії наголосили, що безпека людей залежить від своєчасного реагування на попередження та виконання встановлених правил.

«Продовжувати рух і берегти життя ми можемо лише тоді, коли дотримуємося всіх правил на кожному вокзалі», – додали в компанії.

Нагадаємо, 29 жовтня російські окупаційні війська атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Під удар потрапила цивільна залізнична інфраструктура, зокрема електропоїзд.

За попередніми даними, внаслідок влучання російського безпілотника загинули 14 людей. Ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

«Укрзалізниця» вкотре закликала громадян не залишатися біля поїздів під час повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів після відповідних оголошень.