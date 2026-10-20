Як захистити техніку після відключення світла: що радять енергетики

Після повернення електроенергії не варто одразу вмикати всі прилади

Коли після знеструмлення з’являється світло, одночасне ввімкнення бойлера, пральної машини, обігрівача та іншої потужної техніки може збільшити навантаження на мережу. Щоб зменшити ризик перевантаження та пошкодження приладів, фахівці радять дати напрузі стабілізуватися й підключати техніку поступово. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рекомендації енергетиків.

Що робити, коли з’явилося світло: покрокова інструкція

Крок 1. Зачекайте 10–15 хвилин.

Не поспішайте вмикати всю техніку відразу після відновлення електропостачання. Перевірте, чи світло не блимає та чи немає ознак нестабільної напруги. Якщо освітлення мерехтить або електропостачання переривається, відкладіть підключення приладів. У деяких рекомендаціях радять почекати довше, особливо перед запуском потужної техніки.

Крок 2. Почніть із найнеобхіднішого.

Спершу ввімкніть освітлення та зарядні пристрої для телефонів. Холодильник також потребує живлення, але не варто одночасно запускати всі прилади, які споживають багато електроенергії.

Крок 3. Вмикайте потужну техніку по черзі.

Бойлер, електрочайник, обігрівач, пральну машину, електроплиту та інші енергоємні прилади підключайте поступово, коли напруга стабілізувалася. Не запускайте кілька таких пристроїв одночасно. Якщо є можливість, розподіліть їх використання в часі, щоб не створювати різкого навантаження на мережу.

Крок 4. Подбайте про захист електроприладів.

Під час тривалого знеструмлення варто від’єднати від розеток потужну техніку, яка не повинна запускатися автоматично після повернення електроенергії. Для захисту від перепадів напруги можна встановити спеціальне реле напруги, підібране відповідно до параметрів домашньої мережі. Якщо помітили пошкоджений кабель, іскріння, запах горілої ізоляції або незвичний шум, не користуйтеся приладом і не намагайтеся ремонтувати його самостійно.

Що робити, якщо в оселі пахне газом

Після відновлення електропостачання важливо звертати увагу не лише на роботу техніки, а й на можливі ознаки небезпеки. Якщо відчули запах газу, не вмикайте й не вимикайте світло та електроприлади, не запалюйте сірники чи свічки. Якщо це безпечно, перекрийте подачу газу, відчиніть вікна вручну, залиште приміщення та зателефонуйте до аварійної газової служби за номером 104 із безпечного місця. Не повертайтеся до оселі, доки фахівці не дозволять цього. Детальні правила наведені в рекомендаціях ДСНС щодо дій у разі витоку газу.

Як підготуватися до наступного знеструмлення

Щоб після повернення світла не довелося поспіхом шукати потрібні речі, підготуйте їх заздалегідь. Зарядіть телефони, павербанки та ліхтарики, перевірте запас батарейок, питної води й продуктів, які не потребують приготування. Якщо вдома є діти, подбайте про книжки, настільні ігри чи інші заняття без електрики. Для освітлення краще мати ліхтарики або лампи на батарейках.

Головне правило: після відновлення електропостачання не поспішайте вмикати все одразу. Дайте мережі стабілізуватися, перевірте роботу освітлення та підключайте прилади поступово.

Нагадаємо, тривалі знеструмлення потребують завчасної підготовки: варто подбати про освітлення, воду, зв’язок і необхідні запаси. Більше порад читайте в матеріалі «Главкома» – як підготуватися до тривалих вимкнень світла.