Мости Києва під загрозою: Чмут оцінив можливості Росії

Руйнування шляхопроводів може ускладнити сполучення між частинами столиці

Росія може спробувати зруйнувати мости Києва, якщо матиме для цього достатньо ресурсів. Такий сценарій не можна відкидати, а пошкодження транспортної інфраструктури здатне суттєво ускладнити життя столиці. Про це заявив керівник фонду «Повернись живим» і військовий аналітик Тарас Чмут в інтерв’ю DW, пише «Главком».

Чмут зауважив, що саме по собі пошкодження окремої ділянки мосту не обов’язково призводить до руйнування всієї споруди. Водночас навіть втрата одного мосту може створити додаткові проблеми для транспортного сполучення в Києві, де переправи через Дніпро мають важливе значення для пересування між різними частинами міста.

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Військовий аналітик звернув увагу й на ширший контекст російських атак. Удари по логістичних об’єктах і транспортній інфраструктурі можуть порушувати звичний ритм міста, ускладнювати рух і створювати додаткове навантаження на альтернативні маршрути. Для столиці, де транспортна система залежить від роботи ключових переправ, подібні пошкодження можуть мати відчутні наслідки.

Чому важлива комплексна протиповітряна оборона

Окремо Чмут пояснив, що для захисту від різних типів повітряних загроз потрібні різні засоби перехоплення. Безпілотники, крилаті ракети та балістичні цілі мають різні характеристики, тому універсального рішення для протиповітряної оборони немає.

Для перехоплення балістичних ракет, зокрема, потрібні комплекси Patriot із ракетами PAC-3. За словами Чмута, Україна відчуває дефіцит таких боєприпасів. Це ускладнює протидію найскладнішим повітряним загрозам і робить питання забезпечення протиповітряної оборони одним із ключових для захисту українських міст.

Аналітик також наголосив, що протидія російським ударним безпілотникам має спиратися на поєднання різних засобів – авіації, зенітних систем, артилерії та нових технологій перехоплення. Окремий тип озброєння не здатен самостійно закрити всі потреби оборони.

Київ має враховувати різні сценарії атак

Під час розмови Чмут також порушив питання готовності столиці до активних російських атак. Серед проблем, на які він звернув увагу, – стан укриттів і загальна підготовленість міста до загроз. Його оцінка стосується не лише мостів, а й здатності міської інфраструктури працювати під час тривалого тиску.

Водночас у розмові не прозвучало підтвердження того, що Росія вже ухвалила рішення про цілеспрямоване руйнування київських мостів. Військовий аналітик Тарас Чмут говорив про можливий сценарій і спроможності російської армії, а не про встановлені плани майбутньої атаки.

Нагадаємо, транспортні проблеми в Києві вже привертали увагу через затори та ускладнення руху між частинами столиці. Раніше «Главком» писав, як кияни переходили мости через Дніпро пішки під час транспортного колапсу. Також видання повідомляло про наслідки ударів по Південному мосту.