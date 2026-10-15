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Київ повертається до графіків відключення світла після масованого обстрілу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ повертається до графіків відключення світла після масованого обстрілу
Жителів столиці закликають розумно споживати електроенергію
колаж: glavcom.ua

За наказом НЕК Укренерго 15 жовтня 2026 року діють стабілізаційні відключення електроенергії

Енергетики стабілізували ситуацію в енергосистемі Києва після масованого ракетно-дронового удару росіян. Столиця повертається до застосування планових графіків відключень електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Дізнатися про стан електропостачання та переглянути графіки за своєю адресою можна: у застосунку «Київ Цифровий», у чат-боті та на офіційному сайті ДТЕК Київські електромережі або на сайті Yasno чи у застосунку Yasno Mobile.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російські загарбники завдали чергового масованого удару по столичному регіону із застосуванням балістичного озброєння та дронів. У Києві під прицілом ворога опинилися всі три міські ТЕЦ, а на Київщині – об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують живлення столиці та центральних областей України.

Внаслідок атаки без світла залишалися щонайменше 600 тисяч українців (основні удари припали на Київ, Київщину та Харківщину). У столиці через знеструмлення тимчасово зупинилася одна з насосних станцій, що спричинило перебої з водопостачанням, а в кількох районах припинив рух електротранспорт. У місті вимушено вводили екстрені аварійні відключення.

Завдяки злагодженій роботі аварійних і ремонтних бригад критичні наслідки вдалося оперативно усунути, відновити водопостачання, заживити транспортну інфраструктуру та перевести місто з аварійних відключень на контрольовані графіки.

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Теги: Київ відключення світла

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