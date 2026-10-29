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Дніпро: російський дрон влучив у гуртожиток, спалахнула пожежа (оновлено)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дніпро: російський дрон влучив у гуртожиток, спалахнула пожежа (оновлено)
Російський дрон влучив у гуртожиток у Дніпрі
фото: Дніпропетровська ОВА

Діти встигли спуститися до укриття за мить до влучання безпілотника

Російські окупанти ввечері 29 жовтня завдали чергового удару по Дніпру. Ворожий безпілотник влучив у гуртожиток професійно-технічного училища №17, внаслідок чого спалахнула пожежа. На момент атаки діти встигли спуститися до укриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Оновлено 19:15

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фото: Дніпропетровська ОВА

За даними Дніпропетровської ОВА дві дівчини 15 та 16 років постраждали через атаку росіян. «У них гостра реакція на стрес. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці», – повідомили в ОВА

Станом на 18:40

За словами мера, російський дрон поцілив безпосередньо в будівлю гуртожитку. Внаслідок удару загорівся весь п'ятий поверх. «Тільки що дрон влучив у гуртожиток 17-го ПТУ. Горить весь 5-й поверх. Діти, дякуючи Богові, встигли спуститися в укриття», – повідомив Філатов.

Міський голова наголосив, що діти встигли залишити небезпечну частину будівлі та сховатися в укритті.

Удар по навчальному закладу став продовженням серії російських атак на Дніпро та інші населені пункти Дніпропетровської області, які тривали протягом 29 жовтня.

За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації станом на 18:30, російські війська протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів 18 людей дістали поранення. Серед постраждалих є діти.

Найтяжчі наслідки зафіксували в Дніпрі, де російські війська завдали удару по залізничному вокзалу. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки загинули 14 людей.

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Теги: росія окупанти Дніпро

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