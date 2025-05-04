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Чим важливі для України шведські катери Combat Boat 90: роз’яснення розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Чим важливі для України шведські катери Combat Boat 90: роз’яснення розвідки
фото: ГУР

Шведські катери в Україні активно застосовуються для проведення розвідки

Шведські бойові катери Combat Boat 90, передані Україні в межах оборонної допомоги, суттєво розширили оперативні можливості cпецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони. Про це повідомляє ГУР, передає «Главком».

Зазначається, що катери активно застосовуються для проведення розвідки, логістичного забезпечення, десантування особового складу, а також підтримки операційна стратегічно важливих напрямках, зокрема на острові Зміїний. Завдяки високій швидкості, маневреності та компактності, CB90 стали важливою складовою спеціальних морських операцій.

Конструкція шведського катера забезпечує йому відмінну мореплавність, високу швидкість та безпеку навіть в екстремальних умовах. Плавзасіб дозволяє перевозити до 21 повністю екіпірованого бійця та до 4,5 тонни вантажу.

Виробник катерів – шведська компанія Saab – розробила для СВ90 нові бойові модулі з дистанційним управлінням та посиленим захистом.

«У межах чергового пакета підтримки уряд Швеції передбачив дооснащення українських катерів такими системами, а також інтеграцію на них радарів для спостереження за морським та повітряним простором», – додали в ГУР.

Нагадаємо, раніше глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів як морські дрони збили два Су-30.

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Теги: окупанти ЗСУ море Швеція Україна

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