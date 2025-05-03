Вперше у світі. Бійці ГУР ударом з морського дрона знищили винищувач РФ

Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько $50 млн, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійск

2 травня 2025 року спецпідрозділом Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 – це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Як передає «Главком», про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.

«Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько $50 млн, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море – на дно володінь безжального «Нептуна», – йдеться у повідомленні.

⚡️Вперше у світі – воїни ГУР ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак. pic.twitter.com/TJOcUpmq6Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 3, 2025

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійск, де росіяни «ховають залишки свого чорноморського флоту».

Раніше російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами. Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.

До слова, знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною операцією. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Як зазначив Буданов, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували повітряні сили противника. Однак тоді російська техніка все ж «дотягувала»до берегової лінії, хоч і була підбита.