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ЗСУ ліквідували молодого російського самбіста

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗСУ ліквідували молодого російського самбіста
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося вчора, 10 квітня, у Суворові

21-річний Ключковський мав розряд «кандидат в майстри спорту»

Сили оборони ліквідували російського окупанта – самбіста Дмитра Ключковського. Про це повідомляє «Главком».

21-річний Ключковський був вихованцем Муніципальної бюджетної установи додаткової освіти «Дитячо-юнацька спортивна школа» (місто Суворов, РФ).

Він займався самбо та мав розряд «кандидат в майстри спорту». Російські пропагандистські ресурси зазначають, що його було ліквідовано в окупованому Луганську.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося вчора, 10 квітня, у Суворові.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

Теги: самбо окупанти росія війна

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