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Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 22312 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 24 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 квітня втратила:

  • особового складу – близько 945330 (+1060) осіб,
  • танків – 10694 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22312 (+5) од,
  • артилерійських систем – 26823 (+49) од,
  • РСЗВ – 1369 (+1) од,
  • засоби ППО – 1141 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 33660 (+134),
  • крилаті ракети – 3148 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 45755 (+134) од,
  • спеціальна техніка – 3860 (+1).
Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 квітня

  • В Чорному морі 11 ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них пʼять продовжили рух з протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2
Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1156-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог окупанти війна

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