Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

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РФ з початку року втратила в Україні 22312 бойових броньованих машин

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 24 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 квітня втратила:

особового складу – близько 945330 (+1060) осіб,

танків – 10694 (+3) од,

бойових броньованих машин – 22312 (+5) од,

артилерійських систем – 26823 (+49) од,

РСЗВ – 1369 (+1) од,

засоби ППО – 1141 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33660 (+134),

крилаті ракети – 3148 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45755 (+134) од,

спеціальна техніка – 3860 (+1).

Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 квітня

В Чорному морі 11 ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – вісім суден, з них пʼять продовжили рух з протоки Босфор;

до Азовського моря – 10 суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор.

Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1156-й день повномасштабної війни в Україні.