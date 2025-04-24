Втрати ворога станом на 24 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 24 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 24 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 23 квітня втратила:
- особового складу – близько 945330 (+1060) осіб,
- танків – 10694 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22312 (+5) од,
- артилерійських систем – 26823 (+49) од,
- РСЗВ – 1369 (+1) од,
- засоби ППО – 1141 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33660 (+134),
- крилаті ракети – 3148 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45755 (+134) од,
- спеціальна техніка – 3860 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 24 квітня
- В Чорному морі 11 ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них пʼять продовжили рух з протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1156-й день повномасштабної війни в Україні.
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