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Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 30 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1162-й день повномасштабної війни

Противник завдав 91 авіаційного удару, застосувавши 179 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3186 дронів-камікадзе та здійснили майже шість тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

30 квітня станом на 22:00 відбулося 177 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська.

Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник провів шість штурмів позицій наших оборонців в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, ще одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 35 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки, Греківки. До цього часу незавершеними залишаються 10 боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог здійснює штурм позицій наших підрозділів поблизу Верхньокам’янського. Бій триває.

Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру, один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни дев’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дружби, Дачного, Диліївки та в районі Торецька. На даний час точиться один бій.

Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 81 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки.

Дотепер триває 12 боєзіткнень. Авіаційних ударів зазнали Русин Яр, Малинівка, Зоря, Олександро-Калинове, Нова Полтавка, Зелений Кут, Ялта, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ.

Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 16 разів атакував поблизу Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, Шевченко і Багатиря. Наші оборонці вже зупинили 12 ворожих атак, триває чотири боєзіткнення. Авіаударів зазнав Новопіль.

Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю.

Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

Сил оборони України протягом доби відбили 21 атаку російських загарбників, два боєзіткнення досі тривають. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 15 керованих бомб, а також здійснив 185 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1162-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб ворог штурм росіяни Покровськ

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