Під час нічної атаки пошкоджено колію, залізничники отримали поранення

Поїзди продовжують рухатись за графіком

Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом. Про це інформує «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«У результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі.

Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці.

Поїзди продовжують рухатись за графіком.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. За попередніми даними, 63 людини отримали поранення, з них 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей. Десятеро людей загинули. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.