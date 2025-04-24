Під час нічної атаки пошкоджено колію, залізничники отримали поранення
Поїзди продовжують рухатись за графіком
Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом. Про це інформує «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
«У результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі.
Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці.
Поїзди продовжують рухатись за графіком.
Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. За попередніми даними, 63 людини отримали поранення, з них 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей. Десятеро людей загинули. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.
Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.
Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.
Коментарі — 0