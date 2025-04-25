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Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 22315 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 25 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 25 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 25 квітня втратила:

  • особового складу – близько 946500 (+1170) осіб,
  • танків – 10703 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 22315 (+3) од,
  • артилерійських систем – 26895 (+72) од,
  • РСЗВ – 1372 (+3) од,
  • засоби ППО – 1144 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 33779 (+119),
  • крилаті ракети – 3196 (+48),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 45906 (+151) од,
  • спеціальна техніка – 3860 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 25 квітня
Втрати окупантів станом на ранок 25 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 квітня

  • В Чорному морі один  ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух з протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 25 квітня
Активність ворожого флоту станом на ранок 25 квітня
ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1157-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна

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