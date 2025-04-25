Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 25 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 25 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 25 квітня втратила:
- особового складу – близько 946500 (+1170) осіб,
- танків – 10703 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 22315 (+3) од,
- артилерійських систем – 26895 (+72) од,
- РСЗВ – 1372 (+3) од,
- засоби ППО – 1144 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33779 (+119),
- крилаті ракети – 3196 (+48),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45906 (+151) од,
- спеціальна техніка – 3860 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 25 квітня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух з протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1157-й день повномасштабної війни в Україні.
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