Лінія фронту станом на 26 квітня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Торецькому та Лиманському напрямках

З початку доби загарбник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 141 керовану авіаційну бомбу, 919 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 5000 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

26 квітня станом на 22:00 відбулося 162 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують захищати Україну. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку було знешкоджено 330 окупантів, 185 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили сім автомобілів, 34 мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку, 14 БпЛА та антену управління БпЛА, окрім цього, значно пошкодили 10 автомобілів, самохідну артилерійську установку та гармату противника.

На Куп’янському напрямку

Противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Нової Кругляківки та Загризового, наразі триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

Двадцять два рази ворог атакував намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки. Наші оборонці відбили 21 атаку противника, триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили три атаки в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили 10 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку

Впродовж дня агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка. Вісім боєзіткнень триває.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 13 атак у районах населених пунктів Привільне, Дніпроенергія та Розлив.

На Курському напрямку

Шістнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні, два з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 264 артилерійських обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню, завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби.

Нагадаємо, триває 1158-й день повномасштабної війни в Україні.