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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Нова операція ЗСУ: що відбувається у Білгородській області?

glavcom.ua
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Сили Оборони України проводять операцію на території Білгородської області
фото: zsu.gov.ua

Військовий сенс операції очевидний, як і з Курською

Новий фронт бойових дій проти Росії або, як мінімум, новий напрямок. З учорашнього вечора після заяви президента Зеленського можемо вважати офіційною інформацією. Сили Оборони України проводять операцію на території Білгородської області, Росія. Насправді, наша присутність там уже давно була «секретом Полішинеля».

На самі з собою ж воюють там підрозділи агресора. І так воюють, що дим іде в усіх сенсах. То за добу півтори сотні некрологів в офіційних російських ЗМІ. Мінус половина батальйону «Ахмад чай» разом із замкомбата. То відразу чотири бойові вертольоти горять на аеродромі підскоку.

Самі росіяни жорстко розбивають мости, греблі та будівлі на території своєї ж області. Війна на території противника має один важливий момент. Його земля горить. Не українська. Ось просто з точки зору бойового духу це те, що лікар прописав.

Військовий сенс операції очевидний, як і з Курською. Меншим числом, володіючи ініціативою, ЗСУ зв'язують у бойових діях набагато більші сили противника. Які він хотів би використовувати на інших напрямках. Я вже писав, що бункерний щур за всяку ціну затягує на осінь процес переговорів. І ніяких чудесних для нього подій у геополітиці або всередині Росії не відбудеться.

Уся віра злісного карлика у те, що його армія зможе за весняно-літню кампанію багато чого досягти. Прорвати фронт, знесилити ЗСУ і взяти під контроль Донецьку і бажано Запорізьку області. І зберігши наступальний темп на переговорах ще й вимагати віддати частину територій України...

На Запорізькому напрямку окупанти пішли у наступ три тижні тому, пройшли два кілометри до П'ятихаток і вперлися. Два з половиною тижні штурмують без результату. Чому? Та тому що вони дуже розраховували, що до них на посилення з Курської повернуть усю терміново відірвану восени десантуру.

Ті б і раді повернути, але десантура дуже зайнята. Тепер у Білгородській області. Час минає, а резерви окупантів замість наступу на Запоріжжя і Костянтинівку, б'ються у Білгородській і Курській областях Росії.

Зрозуміло, що й наші підрозділи теж були б зараз далеко не зайвими на нашій землі. Але – наші воюють меншою кількістю та ініціативою на їхній території. Якщо вже нам неминуче воювати – краще на Білгородщині, ніж на околиці Запоріжжя чи Краматорська. Так думають жителі Краматорська і Запоріжжя, а думка жителів Білгородської області для мене на 59-му місці.

Ну і політичний момент. Тому ж Трампу дуже багато хто намагається донести російську тезу.

Мовляв, Кремль сильніший, Кремль перемагає, Україна приречена і опір марний. Немає сенсу підтримувати Україну. Істеричне інтерв'ю Спартц із цього приводу я вже розбирав.

Додайте до цього роспропаганду в ЄС і наших корисних зрадофілів. А тут – ось новини. «СВО» за планом? Ага, але вже на території Росії.

Загалом, результати на табло. На сумному табло окупантів...

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Джерело
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Теги: росія окупанти Україна фронт наступ

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