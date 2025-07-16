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Чоловіки старше 60 років зможуть служити у ЗСУ за певних умов

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Чоловіки старше 60 років зможуть служити у ЗСУ за певних умов
Служба буде винятково добровільною
фото з відкритих джерел

Верховна Рада дозволила добровільну військову службу за контрактом людям віком старше 60 років

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №13229, що вносить зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Він дозволяє громадянам віком від 60 років добровільно підписувати контракт на проходження військової служби. За документ проголосували 306 народних депутатів, його вже передали на підпис президенту. Про ухвалення закону повідомив народний депутат Роман Костенко у Facebook, пише «Главком».

Костенко зазначив, що закон відкриває можливість для досвідчених фахівців працювати на небойових і спеціалізованих посадах у Збройних силах. Служба буде винятково добровільною – йдеться лише про вмотивованих професіоналів, які самі виявили бажання долучитися.

Раніше Костенко пояснював, що нинішнє законодавство обмежувало охочих служити через віковий ценз, хоча багато людей із військовим досвідом прагнуть бути корисними у воєнний час.

Як уточнив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, ухвалені зміни не означають масове повернення на службу всіх осіб старше 60 років. Йдеться лише про окремих фахівців з унікальним досвідом, які проходитимуть відбір.

Контракт укладатиметься лише за кількох умов: наявність позитивного висновку військово-лікарської комісії про придатність до служби, письмова згода командира військової частини, а також погодження Генштабу у випадку, якщо йдеться про офіцера, який звільнився після 1 січня 2015 року.

Люди віком понад 60 років зможуть проходити службу тільки на небойових посадах у складі рядових, сержантів чи старшин. Для офіцерів також передбачена можливість контракту, але за умови виконання додаткових вимог.

Контракт підписуватиметься на один рік із можливістю подовження. Водночас для всіх охочих буде встановлено випробувальний термін тривалістю два місяці. Якщо військовослужбовець не пройде перевірку або не відповідатиме посаді, контракт розірвуть.

Раніше ми писали, що українські виробники безпілотних літальних апаратів стикаються з недобросовісною конкуренцією та крадіжкою технологій з боку деяких європейських компаній. Роман Княженко, головний виконавчий директор української компанії Skyeton, яка є ключовим виробником далекобійних дронів для ЗСУ, звинуватив західні фірми у «фальсифікації» бойових випробувань та спробах вивідати секрети українських розробок під виглядом співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Теги: Верховна Рада ЗСУ армія Роман Костенко законопроєкт

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