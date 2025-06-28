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Сирський повідомив про бої на новому напрямку фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сирський повідомив про бої на новому напрямку фронту
фото: Олександр Сирський/Telegram

Костянтинівка – крайня південна точка укріпленої лінії фортець, які контролюють Сили оборони на Донбасі

Українські військові щодня відбивають «шалені атаки» російських загарбників на Новопавлівському, Покровському, Краматорському та Торецькому напрямках. Як інформує «Главком», про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Таку інформацію він озвучив 28 червня під час робочої поїздки на Донеччину.

«Продовжуються бої на новому напрямку – Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився», – написав головнокомандувач у своїх соцмережах.

За даними Сирського, російська армія силами частин 68-го армійського корпусу, 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій намагається прорвати українську оборону та просуватися в трьох оперативних напрямках.

Він додав, що заслухав звіти командирів на місцях – йдеться про новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовиків та морпіхів:

«Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації. Потрібне підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення».

Сирський наголосив на важливості утримання керованості військами та дієвість підрозділів під час втілення корпусної реформи армії, коли «управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ».

Костянтинівка – крайня південна точка укріпленої лінії фортець, які контролюють Сили оборони на Донбасі. У разі її захоплення армія РФ, ймовірно, спробує просуватись далі на Дружківку, Краматорськ (найбільше вільне місто на Донеччині зараз) і Слов’янськ. Вона є ключовим залізничним та автомобільним вузлом на вільному Донбасі, який активно використовують ЗСУ для оборони навколишніх населених пунктів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що цьогорічна хвиля намагань «літнього наступу» ворога з території РФ захлинається так само, як торік. Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована

Як повідомлялося, аналітичний ресурс DeepState повідомляє про захоплення російськими окупаційними військами населених пунктів Андріївка та Костянтинопіль на Донеччині. Крім того, за даними ресурсу, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку.

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Теги: армія військові місто Олександр Сирський

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