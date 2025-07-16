Оголошено склад нового уряду

Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають

«Слуги народу» провели засідання фракції за участі президента Володимира Зеленського, керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.

«Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період», – йдеться у повідомленні.

За словами Арахамії, на засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні:

Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України;

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Світлана Гринчук – міністр енергетики;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Наталія Калмикова – міністр ветеранів України;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Шмигаль – міністр оборони.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Арахамія підкреслив, що консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично йде у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп.

Учора, 15 липня, Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.