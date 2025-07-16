Головна Країна Політика
search button user button menu button

Оголошено склад нового уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Оголошено склад нового уряду
Сьогодні Верховна Рада підтримала відставку Кабміну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають

«Слуги народу» провели засідання фракції за участі президента Володимира Зеленського, керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.

«Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період», – йдеться у повідомленні.

За словами Арахамії, на засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні:

  • Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України;
  • Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій;
  • Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко – міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук – міністр енергетики;
  • Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Наталія Калмикова – міністр ветеранів України;
  • Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко – міністр фінансів;
  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;
  • Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Денис Шмигаль – міністр оборони.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Арахамія підкреслив, що консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично йде у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп.

Учора, 15 липня, Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський уряд Верховна Рада Михайло Федоров Денис Шмигаль Ігор Клименко Віктор Ляшко Сергій Марченко Тарас Качка Герман Галущенко Юлія Свириденко Андрій Сибіга Оксен Лісовий Світлана Гринчук Олексій Кулеба Матвій Бідний Наталія Калмикова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України у Польщі Василь Боднар
Посол Василь Боднар: Українці спалили польське село? Якщо є факт, ми не можемо закривати очі Сусіди
24 червня, 15:30
Як зазначив глава України, за час візиту до Канади вдалося досягти «конкретних рішень»
Зеленський підбив підсумки саміту G7: посилення військової допомоги, нові транші та санкції
18 червня, 08:22
У застосунку «Дія» з’являться нові послуги
Уряд дозволив повідомляти про приватне будівництво через застосунок «Дія»
19 червня, 14:57
Україна підписала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу
Україна підписала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу
25 червня, 22:36
За словами глави України, на потреби вітчизняного оборонно-промислового комплексу цьогоріч залучено понад $40 млрд
Фінансування українського ВПК. Зеленський розказав, які очікування покладає на держави-партнери
21 червня, 14:44
Обмін полоненими: президент показав відео
Обмін полоненими: президент показав відео
26 червня, 18:17
Президент відзначив морських піхотинців, які захищають позиції на найбільш жорстких напрямках фронту
Зеленський нагородив воїнів Військово-Морських сил ЗСУ
6 липня, 17:24
Гринцевич був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні «Азовсталі»
Зеленський присвоїв звання Героя України полеглому «азовцю» Гринцевичу
8 липня, 12:39
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
Сьогодні, 15:43

Політика

Президент розкрив, чим займатиметься Умєров
Президент розкрив, чим займатиметься Умєров
Оголошено склад нового уряду
Оголошено склад нового уряду
Сирський обговорив з новим командувачем сил НАТО пакет озброєнь для України
Сирський обговорив з новим командувачем сил НАТО пакет озброєнь для України
Зеленський повідомив, хто очолить Міноборони
Зеленський повідомив, хто очолить Міноборони
Умєров розповів, як реформував Міноборони: підсумки двох років на посаді
Умєров розповів, як реформував Міноборони: підсумки двох років на посаді
Шмигаль підсумував результати роботи на чолі уряду
Шмигаль підсумував результати роботи на чолі уряду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
44K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
35K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
13K
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави
11K
Зеленський пояснив, чому Путін перестав бити по Києву

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua