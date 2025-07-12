Західні компанії «фальсифікують» бойові випробування дронів – The Telegraph

Західні фірми «крадуть» українські БпЛА-технології та імітують випробування

Українські виробники безпілотних літальних апаратів стикаються з недобросовісною конкуренцією та крадіжкою технологій з боку деяких європейських компаній. Роман Княженко, головний виконавчий директор української компанії Skyeton, яка є ключовим виробником далекобійних дронів для ЗСУ, звинуватив західні фірми у «фальсифікації» бойових випробувань та спробах вивідати секрети українських розробок під виглядом співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

За словами Княженка, деякі європейські виробники оборонної продукції стверджують, що їхня зброя пройшла «бойові випробування» після коротких польотів, проведених далеко від лінії фронту. Він навів приклад, коли польоти здійснювалися у Львові (місто розташоване понад 1 тис км від зони бойових дій).

Княженко зазначив, що виробники дронів відвідували його фірму з пропозиціями співпраці, але використовували цей час, щоб спробувати розвідати її секрети. «Багато європейських виробників дронів виконують фантастичну роботу, і ми співпрацюємо з багатьма з них, – зазначив Княженко. – Але інші багато обіцяють, щоб просто більше поговорити з вами, дізнатися, які у вас є секрети, а потім зникають».

Він також додав: «Іноді я відкриваю презентації інших [безпілотних] літальних апаратів з Європи і бачу буквально свої власні слова, без жодних змін». В результаті, європейські уряди інвестують мільярди фунтів стерлінгів у системи, які насправді не працюють, відволікаючи ресурси від оборони власних країн та підтримки України. «Велика проблема після цього полягає в тому, що мільярди доларів йдуть компаніям, які досі не мають жодного уявлення, що вони роблять».

Компанія Skyeton є основним виробником далекобійних безпілотних літальних апаратів, які використовуються українською армією. Їхня система Raybird налітала понад 350 тис годин бойових польотів. Raybird може перевозити різноманітне корисне навантаження, включаючи розвідувальні камери, радіочастотні локатори та інше обладнання, здійснюючи польоти на відстань до 2500 км тривалістю до 28 годин.

Нагадаємо, 7 липня, розпочала роботу DOT-Chain Defence – нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.

Зазначається, що у пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БпЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.