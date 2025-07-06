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РФ вночі атакувала Україну 157 дронами: є влучання у 19 локаціях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ вночі атакувала Україну 157 дронами: є влучання у 19 локаціях
Сили ППО знешкодили 117 ворожих БпЛА
фото: Нацполіція

Повітряні сили відзвітували про нічну атаку дронів

У ніч на 6 липня російські терористи атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда.

«Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 – збито вогневими засобами ураження, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ», – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на двох локаціях.

Повітряна атака триває, нові групи «шахедів» зайшли із північного напрямку.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками. На Київщині через російські удари є постраждалі. Внаслідок російської атаки у Вишгородському районі на Київщині постраждали три людини. 

На Запоріжжі виникли пожежі. Внаслідок атаки «шахедами» пошкоджено приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення. 

Російська окупаційна армія атакувала і Харків безпілотниками. Є постраждалі. По місту завдано щонаймеше три удари. За попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах міста. 

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Повітряні сили ЗСУ дрон ракета

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