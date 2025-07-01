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Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: законопроєкт
У лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24»
фото: Depositphotos

Законопроєкт спрямований на надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним та резервістами у віці від 18 до 25 років

Міноборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18-24». 30 червня Кабмін зареєстрував документ у Верховній Раді. Про це повідомляє «Главком».

Представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що «законопроєкт спрямований на встановлення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним та резервістами у віці від 18 до 25 років, маючи право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, встановлену статтею 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік та звільнені з військової служби по його закінченню».

«Проєктом закону пропонується доповнити статтю 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» новою частиною, якою встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян віком від 18 до 25 років та були звільнені з військової служби за підставами, визначеними підпунктом «а» пункту 2, підпунктом «ж» пункту 3 частини п’ятої статті 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальні гарантії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.

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Теги: законопроєкт військові Міноборони

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