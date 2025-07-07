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Росія окупувала два села та просунулася на Запоріжжі – DeepState

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія окупувала два села та просунулася на Запоріжжі – DeepState
Ворог окупував Лобкове на Запоріжжі та Піддубне на Донеччині
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся у двох населених пунктах 

ЗСУ продовжують обороняти Україну від російської окупаційної армії, але, на жаль, окупанти знову просунулися біля низки населених пунктів на Запоріжжі. Також їм вдалося окупувати два села. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Аналітики DeepState поідомили, що російська армія окупувала два села та просунулася біля двох інших населених пунктів.

Ворог окупував Лобкове на Запоріжжі та Піддубне на Донеччині, а також просунувся біля Степового та Рівнополя у Запорізькій області.

Росія окупувала два села та просунулася на Запоріжжі – DeepState фото 1
Росія окупувала два села та просунулася на Запоріжжі – DeepState фото 2
Росія окупувала два села та просунулася на Запоріжжі – DeepState фото 3
Росія окупувала два села та просунулася на Запоріжжі – DeepState фото 4

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: Донеччина Запорізька область армія окупанти

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