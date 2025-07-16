Грем: Новий пакет санкцій проти РФ здобує більше підтримки у Конгресі США

Серед нових прихильників документа – голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що ініціатива щодо нового пакета санкцій проти Росії здобуває дедалі ширшу підтримку в Палаті представників. Про це він заявив у дописі на своїй сторінці в соціальній мережі X, передає «Главком».

За словами Грема, законопроєкт уже підтримали 88 співавторів, причому представники обох партій, як Демократичної, так і Республіканської, долучилися до ініціативи.

Серед нових прихильників документа – голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс. Сенатор підкреслив, що Роджерс має великий авторитет у сфері національної безпеки, а також тісно співпрацює з президентом Дональдом Трампом.

Грем зазначив, що підтримка законопроєкту, який, за його словами, має дати президенту Трампу «кувалду з боку Конгресу» для можливого припинення війни, стрімко зростає.

«Продовжує зростати підтримка нашого законопроєкту, який дасть президенту Трампу кувалду з боку Конгресу, якщо буде потрібно, щоб покласти край цій кровопролитній бійні», – написав політик.

Раніше ми писали, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. У дописі на платформі Х політик застеріг російського диктатора від повторення іранського сценарію, повідомляє «Главком».

Грем наголосив, що Росія та її союзники можуть зіткнутися з серйозними наслідками, якщо Володимир Путін не припинить бойові дії протягом найближчих 50 днів. У цьому контексті він згадав про Іран, який свого часу постраждав від масштабних економічних санкцій після конфлікту з США.

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі, передає «Главком».

За словами неназваних представників адміністрації, такий варіант обговорюється паралельно із заявами президента Дональда Трампа про можливість запровадження 100% мит проти РФ.

Чиновники уточнили, що вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.