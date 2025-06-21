Командир тактичної групи «Вугледар» Сергій Наєв залишив свій пост

Сергій Наєв: головним пріоритетом для мене лишається життя та здоров'я солдатів і сержантів

Командир тактичної групи «Вугледар» Сергій Наєв завершив каденцію: результати на Донеччині

Командир тактичної групи «Вугледар» генерал-лейтенант Сергій Наєв завершив свою каденцію на посаді, згідно з Розпорядженням Генерального штабу. Разом з офіцерами органу управління він залишає один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Наєва.

Підбиваючи підсумки своєї чотиримісячної ротації, Сергій Наєв відзначив значні результати тактичної групи «Вугледар». За період його командування було знищено:

19 608 окупантів (з них 9 692 – загиблих, 9 916 – поранених).

74 танки.

138 бойових броньованих машин (ББМ).

316 артилерійських систем.

1 296 одиниць автомобільної техніки противника.

Наєв подякував надійним та самовідданим друзям-благодійникам, чия підтримка дозволила оперативно реагувати на виклики та підвищувати боєздатність підрозділів.

Командир підкреслив, що завдяки злагодженості, фаховості та рішучості офіцерів тактичної групи вдалося утримувати фронт на критичних ділянках, руйнувати плани ворога та демонструвати ініціативу навіть там, де це здавалося неможливим.

Попри чисельну перевагу противника в живій силі та техніці, силам групи «Вугледар» п’ять разів вдавалося покращити тактичне положення та сім разів – заманити ворога в пастку і знищити його техніку. Найголовнішим досягненням Наєв назвав те, що вони не допустили прориву на Дніпропетровщину.

Сергій Наєв також наголосив, що головним пріоритетом для нього завжди залишалося життя та здоров'я солдатів і сержантів. «Переконаний: перемагати потрібно не «м'ясними штурмами», а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки», – заявив він.

Нагадаємо, 20 червня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Окрема увага акцентувалася на Сумщині, діям у прикордонні. Про це зауважив глава держави у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні ж – Ставка, була дуже детальна доповідь щодо фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину», – йдеться у заяві.