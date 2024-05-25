Чому Кримський міст досі не знищено: військовий експерт назвав причину

Після знищення ППО росіян в тимчасово окупованому Криму, всі мости на півострові будуть взяті під вогневий контроль

Кримський міст буде остаточно зруйновано після того, як Збройні сили України повністю знищать протиповітряну та протиракетну оборону росіян у окупованому Криму. Таку думку в ефірі «Еспресо» висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Як пояснив експерт, за класифікацією НАТО, весь комплекс заходів, який ЗСУ виконують в тимчасово окупованому Криму, – є першим етапом по деокупації півострова.

«Зокрема знищення протиповітряної та протиракетної оборони росіян в Криму, а також місць базування ВКС РФ. ЗСУ продовжують знищувати аеродроми Саки, Бельбек та Джанкой», – зазначив Снєгирьов.

За його словами, після знищення ППО росіян в тимчасово окупованому Криму, всі мости на півострові будуть взяті під вогневий контроль

«Після знищення ППО та ПРО росіян в Криму, враховуючи логістичну вразливість півострова, беруться під вогневий контроль основні локації – Кримський міст та Чонгарські мости. Саме тому до цього часу ще не знищений Кримський міст. До того часу, поки системи ППО та ПРО росіян, а також місця базування їхньої авіації в Криму, не будуть знищені. Немає сенсу бити по Кримському мосту, якщо їхня протиповітряна оборона може знищити наші ракети та дрони», – резюмував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, представниця МЗС Росії Марія Захарова видала порцію погроз на адресу партнерів України у зв'язку з можливим ударом по Кримському мосту, її заяву оприлюднив пропагандистський портал Известия. За версією пропагандистів, Україна нібито готує нову атаку на Кримський міст «за абсолютної прямої та безсоромної підтримки колективного Заходу».

Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця опублікував публікацію в мережі X, натякаючи, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму незабаром припинить своє існування.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Також видання The Guardian з посиланням на високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони України повідомило, що Кримський міст буде знищений у першій половині 2024 року.

Речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що одного дня Кримський міст буде зруйновано. Питання лише в тому, який буде ступінь пошкодження.