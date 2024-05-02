Кислиця іронічно натякнув на руйнування Кримського мосту

Кислиця опублікував картинку з різними видами мостів, у якому Керченський просто відсутній попри наявний підпис

Представник України в ООН Сергій Кислиця натякнув, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму буде зруйновано. Він опублікував іронічний колаж у соцмережі X.

2024 list of 6 Main Types of Bridges

•Arch Bridges.

•Cantilever Bridges.

•Cable-Stayed Bridges.

•Suspension Bridges.

•Tied-Arch Bridges.

•Kerch Bridges. pic.twitter.com/WVNP79VAjw — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 1, 2024

Кислиця опублікував картинку з різними видами мостів, у якому Керченський просто відсутній попри наявний підпис.

Користувачі в коментарях припускають, що це відвертий натяк на те, що один з головних стратегічних логістичних об'єктів окупантів, який поєднує півострів з материковою частиною РФ, невдовзі зникне.

Нагадаємо, керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Також видання The Guardian з посиланням на високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони України повідомило, що Кримський міст буде знищений у першій половині 2024 року.

Речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що одного дня Кримський міст буде зруйновано. Питання лише в тому, який буде ступінь пошкодження.

Нагадаємо, у матеріалі The Sun йдеться, що українські військові знищать улюблений міст Володимира Путіна до середини липня. Тобто, Україна має приблизно 100 днів, щоб здійснити вирішальну атаку на Кримський міст. Зокрема зазначається, що споруду, яку оцінюють у кілька мільярдів доларів, буде зруйновано залпом ракет Storm Shadow, морськими безпілотниками та за допомогою західних винищувачів F-16.