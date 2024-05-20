Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст

Катерина Іванова
glavcom.ua
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
Forbes: Підірвавши російський тральщик, Україна, можливо, розкрила таємницю: у неї є ATACMS з 200-кг боєголовками
фото з відкритих джерел

Російські комплекси С-400 не можуть перехопити Atacms

Корабель Чорноморського флоту РФ «Ковровець», який 19 травня потопили ЗСУ, могли уразити за допомогою пари американських ракет Atacms. Про це пише Forbes. Однак, цей боєприпас розроблений для атак на суші і його використання як протикорабельної зброї досить нетипове.

Аналітики наголошують, що це пов'язано це з тим, що точність попадання Atacms з інерційним наведенням, згідно з більшістю джерел, – близько 9 метрів від цілі. Коли йдеться про корабель, цього недостатньо.

Водночас моделі Atacms М39 на 160 км і М-39А1 на 300 км розкидають сотні суббоєприпасів розміром із гранату, що відшкодовує недолік точності. Вони здатні пошкодити верхню частину корабля, але навряд чи потоплять судно, оскільки для цього потрібно пробити корпус.

Однак, якщо для потоплення «Ковровця» використовувалась система Atacms, це могло б означати, що є версія ракети M48 на 270 км або M57 Atacms на 300 з 200-кілограмовими боєголовками на додачу до M39 і M39A1 Atacms із суббоєприпасами.

З цього можна зробити висновок, що M48 і M57 точніші, ніж припускали багато спостерігачів, а наслідки значні. Судна Чорноморського флоту, які залишились в Севастополі, перебувають в межах досяжності М39А1, М48 і М57.

При цьому С-400, на які у Криму полювали ЗСУ, не змогли перехопити Atacms. На думку військового консультанта Нуну Фелікса, у росіян нема можливостей протистояти цим ракетам.

Не менш тривожним для загарбників і те, що Atacms можуть становити серйозну небезпеку для Кримського мосту. Точність, яка дала змогу М48 або М57 уразити корабель, допоможе уразити міст, пояснив Фабіан Хоффманн, дослідник Ядерного проєкту Осло в Норвегії.

Нагадаємо, 19 травня 2024 року сили оборони України знищили морський тральщик проєкту 266-М «Ковровец».

«Ковровець» – російський морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Базується у Чорноморському флоті РФ. Увійшов до його складу у 1974 році.

До слова, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, як ракети Atacms вплинули на бойові дії на фронті. Він зазначив, що росіяни продовжують стратегічну наступальну операцію на сході і на півдні України. У зв'язку з цим збільшується кількість їхніх знищених військовослужбовців.

Читайте також: 

Теги: корабель Україна Кримський міст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вірний військовій присязі, Герой загинув 30 червня 2023 року під час бойових дій на Донеччині
Майже рік вважали зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Вітковського
Сьогодні, 09:00
Музейним фондам ніщо не загрожує, каже директор Українського інституту національної пам’яті. Максимум – музей змінить назву
«Нехороша квартира». Яка доля чекає на музей Булгакова? Культурний фронт
18 травня, 09:00
На ринку існує заборгованість Укренерго перед Гарпоком за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ, яка є складовою тарифу на послуги з передачі електроенергії
Інвестори закликали державу розробити план погашення боргів в енергетиці
13 травня, 17:31
Використання Росією мосту скоротилося після того, як Україна атакувала його за допомогою морських безекіпажних катерів
РФ більше не використовує Кримський міст для постачання зброї на фронт
6 травня, 23:53
Глава Міненерго: Українська сторона нині комунікує з усіма країнами, які можуть негайно передати необхідне для проведення ремонту устаткування
Галущенко назвав причини ударів РФ по енергетиці України в теплу пору
5 травня, 05:26
Внаслідок обстрілів енергосистеми наразі ситуація складніша, ніж була після минулої зими
«Потрібно людям сказати правду». Нардеп пояснив необхідність підвищення тарифу на електроенергію
30 квiтня, 17:33
Сторони предметно обговорили текст проєкту угоди, відзначили суттєвий прогрес щодо узгодження основних положень документа і скоригували алгоритм подальших дій
Україна провела третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
30 квiтня, 03:39
Допомога Україні від США та заборона видачі чоловікам нових паспортів. Головне за 24 квітня
Допомога Україні від США та заборона видачі чоловікам нових паспортів. Головне за 24 квітня
24 квiтня, 21:00
Позиційні бої тривали на південний захід від Сватового біля Твердохлібового
Аналітики повідомили, що ЗСУ просунулися на південь від Кремінної
21 квiтня, 05:00

Події в Україні

Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року
В українській енергосистемі зменшився дефіцит – «Укренерго»
В українській енергосистемі зменшився дефіцит – «Укренерго»
У Луганську пролунали вибухи (відео)
У Луганську пролунали вибухи (відео)
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ
17K
ЗСУ розповіли про ситуацію на кордоні в Сумській області
15K
Білецький пояснив, що вважатиме перемогою України у війні
9814
Нардеп пояснив, чому в Україні є проблеми з ротацією військових
4862
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
4674
Чому РФ має припинити своє існування

Новини

Хто замінив Гринкевичів? Форму для ЗСУ почала «шити» невідома компанія з капіталом у 10 тис. грн  
Сьогодні, 09:40
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Вчора, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Вчора, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua