Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст

Forbes: Підірвавши російський тральщик, Україна, можливо, розкрила таємницю: у неї є ATACMS з 200-кг боєголовками

Російські комплекси С-400 не можуть перехопити Atacms

Корабель Чорноморського флоту РФ «Ковровець», який 19 травня потопили ЗСУ, могли уразити за допомогою пари американських ракет Atacms. Про це пише Forbes. Однак, цей боєприпас розроблений для атак на суші і його використання як протикорабельної зброї досить нетипове.

Аналітики наголошують, що це пов'язано це з тим, що точність попадання Atacms з інерційним наведенням, згідно з більшістю джерел, – близько 9 метрів від цілі. Коли йдеться про корабель, цього недостатньо.

Водночас моделі Atacms М39 на 160 км і М-39А1 на 300 км розкидають сотні суббоєприпасів розміром із гранату, що відшкодовує недолік точності. Вони здатні пошкодити верхню частину корабля, але навряд чи потоплять судно, оскільки для цього потрібно пробити корпус.

Однак, якщо для потоплення «Ковровця» використовувалась система Atacms, це могло б означати, що є версія ракети M48 на 270 км або M57 Atacms на 300 з 200-кілограмовими боєголовками на додачу до M39 і M39A1 Atacms із суббоєприпасами.

З цього можна зробити висновок, що M48 і M57 точніші, ніж припускали багато спостерігачів, а наслідки значні. Судна Чорноморського флоту, які залишились в Севастополі, перебувають в межах досяжності М39А1, М48 і М57.

При цьому С-400, на які у Криму полювали ЗСУ, не змогли перехопити Atacms. На думку військового консультанта Нуну Фелікса, у росіян нема можливостей протистояти цим ракетам.

Не менш тривожним для загарбників і те, що Atacms можуть становити серйозну небезпеку для Кримського мосту. Точність, яка дала змогу М48 або М57 уразити корабель, допоможе уразити міст, пояснив Фабіан Хоффманн, дослідник Ядерного проєкту Осло в Норвегії.

Нагадаємо, 19 травня 2024 року сили оборони України знищили морський тральщик проєкту 266-М «Ковровец».

«Ковровець» – російський морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Базується у Чорноморському флоті РФ. Увійшов до його складу у 1974 році.

До слова, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, як ракети Atacms вплинули на бойові дії на фронті. Він зазначив, що росіяни продовжують стратегічну наступальну операцію на сході і на півдні України. У зв'язку з цим збільшується кількість їхніх знищених військовослужбовців.