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РФ більше не використовує Кримський міст для постачання зброї на фронт

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
РФ більше не використовує Кримський міст для постачання зброї на фронт
Використання Росією мосту скоротилося після того, як Україна атакувала його за допомогою морських безекіпажних катерів
фото з відкритих джерел

Ні в березні, ні у квітні на мосту не було жодних рухів за участю російських військових сил

Після неодноразових українських атак Росія перестала використовувати Кримський міст для забезпечення своїх військ. Про це пише The Independent з посиланням на супутникові знімки Maxar і аналітиків приватного розвідувального агентства Molfar.

Зазначається, що країна-агресор перейшла на використання сухопутних маршрутів через окуповану територію.

«Аналіз супутникових зображень показує, що на мосту майже немає руху, і тому він більше не може бути ефективною військовою ціллю для збройних сил України», – вважають аналітики.

Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.

У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального. Ні в березні, ні у квітні на мосту не було жодних рухів за участю російських військових сил.

Зазначається, що використання Росією мосту значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою морських безекіпажних катерів і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно.

Як повідомив генеральний директор Molfar Артем Старосєк, рішення російської влади припинити використання Кримського мосту для поповнення запасів російських сил збіглося з різким зростанням вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області.

«Києву тепер слід зосередити свою увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб зв'язати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією», – вважає він.

Передбачається, що нову залізничну лінію, яка проходить від Якимівки в Мелітополі та простягається до Бердянська і Маріуполя, а потім досягає Ростова в Росії, використовуватимуть війська РФ для нового наступу.

Лінія, яка включає 63 км нових колій і близько 140 км відновлених, була випробувана з її першим вантажним поїздом у березні, зазначає Molfar. Очікується, що це буде завершено до кінця року, а повна мережа з’єднає інші райони окупованої Донеччини.

Старосєк припустив, що Україна могла б отримати вигоду, орієнтуючись на ці наземні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на Кримський міст.

«Саме ці шляхи наразі становлять більш серйозну загрозу, ніж непрацююча залізнична колія Кримського мосту. Західна допомога також повинна надаватися таким чином, щоб вона могла задовольнити потребу України в цільових активних точках постачання російських боєприпасів», – сказав він.

Нагадаємо, представниця МЗС Росії Марія Захарова видала порцію погроз на адресу партнерів України у зв'язку з можливим ударом по Кримському мосту, її заяву оприлюднив пропагандистський портал Известия.

За версією пропагандистів, Україна нібито готує нову атаку на Кримський міст «за абсолютної прямої та безсоромної підтримки колективного Заходу».

До слова, російська окупаційна армія збільшує мережу інженерно-фортифікаційних споруд на тимчасово окупованому півдні України. Лише за місяць загарбники збудували понад 100 км фортифікацій на чорноморському узбережжі Криму та Херсонщини. 

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Теги: Крим росія Кримський міст

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