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Захарова пригрозила Заходу «нищівним ударом відплати» у разі атаки на Кримський міст

Ірина Міллер
glavcom.ua
Захарова пригрозила Заходу «нищівним ударом відплати» у разі атаки на Кримський міст

За версією пропагандистів, Україна нібито готує нову атаку на Кримський міст «за абсолютної прямої та безсоромної підтримки колективного Заходу»

Представниця МЗС Росії Марія Захарова видала порцію погроз на адресу партнерів України у зв'язку з можливим ударом по Кримському мосту, її заяву оприлюднив пропагандистський портал Известия.

За версією пропагандистів, Україна нібито готує нову атаку на Кримський міст «за абсолютної прямої та безсоромної підтримки колективного Заходу».

«Я хотіла би знову попередити Вашингтон, Лондон, Брюссель, що будь -які агресивні дії проти Криму не тільки приречені на невдачу, але й отримують удар від помсти, що буде розбито», - цитували російські ЗМІ Захарова.

Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця опублікував публікацію в мережі X, натякаючи, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму незабаром припинить своє існування. 

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом. 

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Також видання The Guardian з посиланням на високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони України повідомило, що Кримський міст буде знищений у першій половині 2024 року. 

Речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що одного дня Кримський міст буде зруйновано. Питання лише в тому, який буде ступінь пошкодження. 

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До слова, у матеріалі The Sun йдеться, що українські військові знищать улюблений міст Володимира Путіна до середини липня. Тобто, Україна має приблизно 100 днів, щоб здійснити вирішальну атаку на Кримський міст. Зокрема зазначається, що споруду, яку оцінюють у кілька мільярдів доларів, буде зруйновано залпом ракет Storm Shadow, морськими безпілотниками та за допомогою західних винищувачів F-16.

Теги: Лондон Кирило Буданов Вашингтон Кримський міст Керченський міст війна Україна

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