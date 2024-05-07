ЗСУ пояснили, чому росіяни бояться використовувати Кримський міст

Росіяни можуть використовувати Кримський міст для перекидання особового складу або деякого озброєння

Росія наразі не використовує у повному обсязі для своєї військової логістики Кримський міст, адже бояться, що конструкція може не витримати через пошкодження. Про це розповів начальник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Усе, що ворог відчуває, це хвилювання, що міст може банально не витримати. Іноді цю інформацію підтверджують їхні пабліки», – зазначив Плетенчук.

За його словами, українська сторона неодноразово заявляла, що після вдалої операції СБУ і ВМС з ураження опори мосту експлуатація залізниці в повному обсязі неможлива.

Однак Плетенчук додав, що росіяни можуть використовувати Кримський міст для перекидання особового складу або деякого озброєння.

«Наразі ворог не використовує в повному об'ємі цей інструмент для логістики, проте це не заважає йому перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння. Наприклад, причіпна артилерія або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу «Іскандер» можуть проїхати по мосту. Однак ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно», – зауважив Плетенчук.

Нагадаємо, видання The Independent з посиланням на супутникові знімки Maxar і аналітиків приватного розвідувального агентства Molfar писало, що після неодноразових українських атак Росія перестала використовувати Кримський міст для забезпечення своїх військ.

Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців. У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального. Ні в березні, ні у квітні на мосту не було жодних рухів за участю російських військових сил.

До слова, представниця МЗС Росії Марія Захарова видала порцію погроз на адресу партнерів України у зв'язку з можливим ударом по Кримському мосту. За версією пропагандистів, Україна нібито готує нову атаку на Кримський міст «за абсолютної прямої та безсоромної підтримки колективного Заходу».