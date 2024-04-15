ЗСУ відреагували на статтю The Sun про план знищення Кримського мосту

Дмиро Плетнчук: «Незаконна прибудова до нашого Криму, вона має бути зруйнована»

Одного дня Кримський міст буде зруйновано. Питання лише в тому, який буде ступінь пошкодження. Про це заявив речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону коментуючи статтю The Sun.

«Ми неодноразово про це говорили відверто, про це казав наш президент. Ця незаконна прибудова до нашого Криму, вона має бути зруйнована. І одного дня ви вчергове побачите новини, які ви бачили раніше. Про те, що міст виведено з ладу. Питання лише в тому, який буде ступінь цього пошкодження. І звісно, ми будемо робити все можливе для того, щоб його там більше не було», – пояснив Плетенчук, коментуючи статтю про плани України знищити Кримський міст.

Речник також повідомив, яким чином Росія наразі використовує Кримський міст і як готується до його знищення.

«Так, для росіян він має можливо навіть більше символічний характер. Використовувати його для військової логістики вони вже не можуть після отриманих пошкоджень. На ньому залишається енергетична гілка, яка заходить у Крим. Але здебільшого, ним користуються саме пересічні росіяни, які незаконно відвідують український Крим. Тому цілком логічне рішення російського керівництва побудувати альтернативний шлях зі зрозумілих причин», – додав він.

Нагадаємо, у матеріалі The Sun йдеться, що українські військові знищать улюблений міст Володимира Путіна до середини липня. Тобто, Україна має приблизно 100 днів, щоб здійснити вирішальну атаку на Кримський міст. Зокрема зазначається, що споруду, яку оцінюють у кілька мільярдів доларів, буде зруйновано залпом ракет Storm Shadow, морськими безпілотниками та за допомогою західних винищувачів F-16.

Раніше голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк заявив, що в України є потенціал, щоб повністю знищити Кримський міст, проте всьому є свій час.