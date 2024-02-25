Буданов заінтригував заявою про Кримський міст

«Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ми цю обіцянку виконали», – сказав очільник розвідки

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом. Таку заяву він зробив у День кримського спротиву російській окупації.

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«Війна Росії проти України почалась далеко не два роки тому, а десять – із окупації українського Криму. Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю. І спротив місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на мить, незважаючи на репресії. Для успішної оборони та контрнаступу ми повинні контролювати акваторію Чорного моря та бути присутніми на півострові Криму. Поставлені завдання виконані: Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом», – сказав керівник розвідки.

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Буданов також додав, що успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію розвідці.

«Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ми цю обіцянку виконали. Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим Кримським» мостом», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, помічник ультраправого німецького законодавця намагався зірвати берлінське постачання бойових танків в Україну. Ним виявився агент російської розвідки.