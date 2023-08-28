Чому РФ скасувала найбільші військові навчання: дані британської розвідки

Росія, ймовірно, скасувала «Захід-23», тому що в наявності надто мало військ та техніки

«Навчання «Захід» мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи»

Росія, швидше за все, скасувала заплановані спільні стратегічні навчання «Захід-23» – великий щорічний захід, який мав стати кульмінацією року військової підготовки. Навчання мали відбутися у вересні 2023 року. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

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Зазначається, що з 2010 року у Росії діє чотирирічний цикл ротації навчань «Захід-23» по всій країні. Однак з 2021 року Росія проводила «Захід-23» на заході Росії щонайменше раз на два роки, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО. Зокрема, 2021 проводилися найбільші російські навчання з радянських часів.

Розвідники наголошують, що неефективність російських військових в Україні показала, що навчання «Захід» «мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи».

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«Росія, ймовірно, скасувала «Захід-23», тому що в наявності надто мало військ та техніки. Крім того, існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань «Захід» під час війни», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.