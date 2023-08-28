Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому РФ скасувала найбільші військові навчання: дані британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому РФ скасувала найбільші військові навчання: дані британської розвідки
Росія, ймовірно, скасувала «Захід-23», тому що в наявності надто мало військ та техніки
фото ілюстративне

«Навчання «Захід» мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи»

Росія, швидше за все, скасувала заплановані спільні стратегічні навчання «Захід-23» – великий щорічний захід, який мав стати кульмінацією року військової підготовки. Навчання мали відбутися у вересні 2023 року. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що з 2010 року у Росії діє чотирирічний цикл ротації навчань «Захід-23» по всій країні. Однак з 2021 року Росія проводила «Захід-23» на заході Росії щонайменше раз на два роки, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО. Зокрема, 2021 проводилися найбільші російські навчання з радянських часів.

Розвідники наголошують, що неефективність російських військових в Україні показала, що навчання «Захід» «мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи».

«Росія, ймовірно, скасувала «Захід-23», тому що в наявності надто мало військ та техніки. Крім того, існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань «Захід» під час війни», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна британська розвідка росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти також використовують бурові платформи для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки
Британська розвідка: ЗСУ ведуть бої з росіянами за «вишки Бойка» у Чорному морі
Вчора, 14:03
Деякі британські розвідники в мережі розповідали, як брали участь у контртерористичній роботі та називали секретні підрозділи
Британські розвідники діляться секретними даними в соцмережі LinkedIn: розслідування
26 серпня, 04:57
Британська розвідка назвала наслідки загибелі Пригожина для «Вагнера»
Британська розвідка назвала наслідки загибелі Пригожина для «Вагнера»
25 серпня, 09:34

Події в Україні

Атака на Полтавщину та понад 100 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Атака на Полтавщину та понад 100 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Скільки ракет залишилось у Росії – розвідка
Скільки ракет залишилось у Росії – розвідка
Чому РФ скасувала найбільші військові навчання: дані британської розвідки
Чому РФ скасувала найбільші військові навчання: дані британської розвідки
Удар по Полтавщині: жахливі наслідки (фото)
Удар по Полтавщині: жахливі наслідки (фото)
Офіційно: ЗСУ звільнили Роботине
Офіційно: ЗСУ звільнили Роботине
Ракетна атака на Полтавщину: є загиблі та поранені
Ракетна атака на Полтавщину: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
12K
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9766
«Літак розсиплеться в повітрі»: Пригожин напередодні загибелі точно описав свою смерть
8072
У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію
6999
Перемога України. Якою вона має бути?
5932
У Кривому Розі прогриміли вибухи

Новини

Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту